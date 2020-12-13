Чемпіонат Італії 2020/21, 11-й тур

Кальярі – Інтер – 1:3

Голи: Соттіль, 42 – Барелла, 77, Д'Амброзіо, 84, Лукаку, 90+4

Болонья – Рома – початок о 16:00

Наполі – Сампдорія – початок о 16:00

Дженоа – Ювентус – початок о 19:00

Мілан – Парма – початок о 21:45

Ігровий день в італійській Серії А відкривав поєдинок Кальярі – Інтер. "Нерадзуррі" підходили до матчу із відставанням у п'ять пунктів від свого принципового суперника і нинішнього лідера першості Мілана, тому втрачати очки із середняком було неприпустимо. З перших хвилин гості виглядали активнішими, більше володіли м'ячем та багато били по воротах – з 9 ударів 6 влучило у площину воріт. Не зважаючи на це, рахунок відкрили сардинці – перший небезпечний момент на 42-й хвилині реалізував Соттіль.

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По перерві Антоніо Конте кинув у бій свіжі сили та невдовзі це принесло свої плоди. На 77-й після навісу з кутового Барелла увірвався у штрафний майданчик і потужно пробив з льоту – 1:1. "Нерадзуррі" знайшли слабке місце супротивника і за декілька хвилин, після подачі з ще одного стандарту, Барелла головою спрямував м'яч у сітку. Під завісу зустрічі ще один поклав Лукаку і фінальний свисток зафіксував поразку Кальярі – 1:3.

Ця перемога дозволила Інтеру піднятись на другу сходинку турнірної таблиці та скоротити відставання від "россонері" до двох очків.

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