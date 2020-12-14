Милан не смог обыграть Парму в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан в течение всего матча владел инициативой, но никак не мог поразить ворота соперника. Причем обычно выручал не голкипер, а каркас ворот. А вот Парма свои моменты реализовывала ловко. Только благодаря стараниям Тео Эрнандеса "россонери" смогли избежать первого поражения в нынешнем чемпионате.

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Добавим, что самый красивый гол в отчетном матче не был засчитан. Тео прорвался в штрафную и отпасовал на Диаса, а Браим элегантно пяткой скинул на дальнюю штангу, где никто не держал Кастильехо. Однако Саму совсем немного залез в офсайд.

После этой ничьей Милан с 27-ю очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает Интер на три зачетных балла, тогда как Парма поднялась на 14-ю строчку первенства.

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