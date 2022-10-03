Полтава підписала хавбека Сергія Каретника, чим спровокувала скандал. Новачок клубу є вихованцем Динамо, який 10 років тому змінив українське громадянство на російське та тривалий час грав у тамтешньому чемпіонаті. Футболіст спробував прояснити ситуацію.

"Я люблю Україну, я українець і мені немає чого приховувати. Так, я грав у Росії. Але зараз я тут, у своїй рідній країні, на своїй Батьківщині, чому дуже радий. Тепер я буду завжди тут! 24 лютого. Я не міг у це повірити. На той момент я вже перебував в Україні. Але коли побачив усе те, що коїться, у мене не було слів. Лише злість і ненависть до ворога!

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Останні кілька років я хотів повернутися в Україну. Їздив до Польщі, але там кар'єру продовжити не вдалося. А ще у мене тоді була кохана дівчина у Росії. І це був той фактор, який не давав звідти поїхати. Відмінність між українцями та росіянами в усьому. Українці справді європейська нація. Саме тому Росія так і не стала моїм домом. Мені там не подобалося. При першій можливості я завжди сідав у потяг та приїздив до батьків в Україну.

Шкодую, що змінив громадянство. Але скажу, що знаю – там є невеликий відсоток адекватних людей, які все розуміють, попри титанічні зусилля тамтешньої пропагандистської машини. Дехто з них досі тримає зі мною контакт. Вони розуміють, що між Росією і Україною йде справжня війна, тримають руку на пульсі подій. Вони підтримують і мене, і нашу країну. Але вони перебувають там і не можуть вплинути на ситуацію. Багато хто просто боїться виходити на протест.

Після початку повномасштабної війни я написав заяву, а паспорт просто знищив! До речі, викликали мене до поліції в Лубнах. Мене перевіряли. Вивчали мій телефон, всі переписки в ньому. Та мені приховувати не було чого. Думаю, я не єдиний, хто через це пройшов. Допомагаю армії, як і будь-який нормальний громадянин України. Адже, як я вже писав на сторінці в Instagram, завдяки ЗСУ ми можемо жити тут, у Полтаві чи інших регіонах України, і займатися футболом.

Розумієте, тоді, коли я отримував російське громадянство, це було потрібно для футболу. Мені тоді було лише 17 років, багатьох речей я не розумів. Питання російського громадянства було більше не моїм рішенням, а людей, які займалися моїм просуванням. Я ніколи не писав відмови від українського громадянства. Я українець і таким залишуся", – цитує Каретника офіційний сайт Полтави.

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