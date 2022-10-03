Полтава подписала хавбека Сергея Каретника, чем спровоцировала скандал. Новичок клуба является воспитанником Динамо, который 10 лет назад сменил украинское гражданство на российское и долго играл в тамошнем чемпионате. Футболист попытался прояснить ситуацию.

"Я люблю Украину, я украинец и мне нечего скрывать. Да, я играл в России. Но сейчас я здесь, в своей родной стране, на своей Родине, чему очень рад. Теперь я буду всегда здесь! 24 февраля. Я не мог в это поверить. В тот момент я уже находился в Украине, но когда увидел все то, что происходит, у меня не было слов, только злость и ненависть к врагу!

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Последние несколько лет я хотел вернуться в Украину. Ездил в Польшу, но там карьеру продолжить не удалось. А еще у меня тогда была любимая девушка в России. И это был тот фактор, который не давал оттуда уехать. Разница между украинцами и россиянами во всем. Украинцы действительно европейская нация. Поэтому Россия так и не стала моим домом. Мне там не нравилось. При первой возможности я всегда садился в поезд и приезжал к родителям в Украину.

Жалею, что сменил гражданство. Но скажу, что знаю – там есть небольшой процент адекватных людей, которые все понимают, несмотря на титанические усилия пропагандистской машины. Некоторые из них до сих пор держат со мной контакт. Они понимают, что между Россией и Украиной идет настоящая война, держа руку на пульсе событий. Они поддерживают меня и нашу страну. Но они находятся там и не могут повлиять на ситуацию. Многие просто боятся выходить на протест.

После начала полномасштабной войны я написал заявление, а паспорт уничтожил! Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего. Думаю, я не единственный, кто через это прошел. Помогаю армии, как любой нормальный гражданин Украины. Ведь, как я уже писал на странице в Instagram, благодаря ВСУ мы можем жить здесь, в Полтаве или других регионах Украины и заниматься футболом.

Понимаете, когда я получал российское гражданство, это было нужно для футбола. Мне тогда было всего 17 лет, многих вещей я не понимал. Вопрос российского гражданства был больше не моим решением, а людей, занимавшихся моим продвижением. Я никогда не писал отказ от украинского гражданства. Я украинец и таким останусь", – цитирует Каретника официальный сайт Полтавы.

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