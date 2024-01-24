Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступав за Сівасспор, покинув турецький клуб, повідомляє Transfermarkt.

Гравець Динамо продовжить кар'єру в Туреччині, – джерело

Угода з представником Суперліги була розірвана достроково – співпраця планувалась до 30 червня 2024 року. Ініціатором розриву контракту, схоже, був Сівасспор. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що головний тренер відсторонив Жерсона від команди, адже був незадоволений його ставленням до роботи.

За інформацією журналіста Мустафи Атеса, 28-річний нападник повернувся у київську команду, яка нині готується до другої частини сезону в Туреччині. До слова, за час перебування у Сівасспорі люксембуржець у 13 матчах забив 2 голи.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Динамо влітку 2019 року за 2 млн євро. У складі "біло-синіх" зіграв 53 матчі та забив 9 м'ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Останні два сезони Родрігес провів у оренді, виступаючи в чемпіонатах Франції (Труа), Туреччини (Еюпспор, Сівасспор) та Саудівської Аравії (Аль-Вехда). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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