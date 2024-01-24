Форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступал за Сивасспор, покинул турецкий клуб, сообщает Transfermarkt.

Игрок Динамо продолжит карьеру в Турции, – источник

Соглашение с представителем Суперлиги было расторгнуто досрочно – сотрудничество планировалось до 30 июня 2024 года. Инициатором разрыва контракта, похоже, был Сивасспор. Ранее турецкие СМИ сообщали, что главный тренер отстранил Жерсона от команды, ведь был недоволен его отношением к работе.

По информации журналиста Мустафы Атеса, 28-летний нападающий вернулся в киевскую команду, которая сейчас готовится ко второй части сезона в Турции. К слову, за время пребывания в Сивасспоре люксембуржец в 13 матчах забил 2 гола.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года за 2 млн евро. В составе "бело-синих" сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Последние два сезона Родригес провел в аренде, выступая в чемпионатах Франции (Труа), Турции (Эюпспор, Сивасспор) и Саудовской Аравии (Аль-Вехда). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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