Днями "біло-сині" вирушили на збори до Туреччини. У списку Олександра Шовковського опинився і вінгер Самба Діалло, однак, імовірно, що 21-річний сенегалець не повернеться до України.

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Річ у тому, що Діалло продовжить кар'єру в Туреччині. Про це повідомив тамтешній скаут Адар Четінок у Twitter. Умови переходу (оренда чи повноцінний трансфер), а також назву клубу, який начебто підпише динамівця, він не уточнив, але зазначив, що "це буде хороша інвестиція".

Нагадаємо, Діалло перебрався в Динамо у 2021 році на правах вільного агента. У поточному сезоні "новий Мане", як його раніше називали в Сенегалі, провів за першу команду киян тільки 6 матчів, результативними діями не відзначався. Загалом сенегальський вінгер провів за основу Динамо тільки 9 поєдинків. Його контракт з київським клубом розрахований до кінця 2026 року.

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