Скандальний екс-тренер Зорі знайшов роботу на батьківщині – четвертий клуб з початку року
Ненад Лалатовіч тренуватиме вже 19-ту команду у своїй кар'єрі.
Сербський фахівець Ненад Лалатовіч став головним тренером Спартака Суботіца, повідомляє офіційний сайт команди.
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45-річний наставник підписав контракт з новим клубом до кінця поточного сезону. Спартак став для горе-тренера вже четвертим місцем роботи у 2023 році.
Нагадаємо, наприкінці серпня Лалатовіч зі скандалом покинув Зорю, провівши біля її керма трохи більше 2 місяців (6 матчів).
До слова, після 14-ти турів Спартак Суботіца йде у турнірній таблиці чемпіонату Сербії на 11-й сходинці, набравши 16 очок.
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