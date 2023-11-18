Ненад Лалатовіч тренуватиме вже 19-ту команду у своїй кар'єрі.

Сербський фахівець Ненад Лалатовіч став головним тренером Спартака Суботіца, повідомляє офіційний сайт команди.

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45-річний наставник підписав контракт з новим клубом до кінця поточного сезону. Спартак став для горе-тренера вже четвертим місцем роботи у 2023 році.

Нагадаємо, наприкінці серпня Лалатовіч зі скандалом покинув Зорю, провівши біля її керма трохи більше 2 місяців (6 матчів).

До слова, після 14-ти турів Спартак Суботіца йде у турнірній таблиці чемпіонату Сербії на 11-й сходинці, набравши 16 очок.

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