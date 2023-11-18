Ненад Лалатович будет тренировать уже 19-ю команду в своей карьере.

Сербский специалист Ненад Лалатович стал главным тренером Спартака Суботица, сообщает официальный сайт команды.

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45-летний наставник подписал контракт с новым клубом до конца текущего сезона. Спартак стал для горе-тренера уже четвертым местом работы в 2023 году.

Напомним, в конце августа Лалатович со скандалом покинул Зарю, проведя у ее руля чуть больше 2 месяцев (6 матчей).

К слову, после 14-ти туров Спартак Суботица идет в турнирной таблице чемпионата Сербии на 11-й строчке, набрав 16 очков.

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