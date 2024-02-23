Харківський клуб відправив своїх гравців в оренду у Першу лігу до Діназа.

Одразу четверо гравців Металіст 1925 продовжать виступи у Першій лізі, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

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Мова йде про голкіпера Ігора Потімкова, захисника Михайла Рудавського, півзахисників Ярослава Мартинюка та Андрія Ткачука. Всі вони на правах оренди захищатимуть кольори Діназа. Угоди розраховані до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, команда Олександра Головка пішла на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці групи Б Першої ліги, набравши 13 очок. Навесні Діназ боротиметься за збереження прописки у другому за силою дивізіоні у Групі виживання.

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