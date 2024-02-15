Лига конференций, предварительный раунд плей-офф, первые матчи

Мольде – Легия – 3:2

Голы: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуэ, 64, Аугустиняк, 71

Олимпиакос – Ференцварош – 1:0

Гол: Эль-Кааби, 83

Унион Сент-Жилуаз – Айнтрахт Ф – 2:2

Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 68 – Шаиби, 3, Калайджич, 10

Удаления: Ванхутте, 78 (УСЖ)

Штурм – Слован Братислава – 4:1

Голы: Бирет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64, Камара, 90+1 – Родригес, 8

Удаление: Вайсс, 78 (СБ)

Мольде крушил Легию, оформив 3 гола за полтайма. Впрочем, после перерыва поляки сократили отставание до минимума и оставили себе реальные шансы на ответный матч в Варшаве.

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Хосе Луис Мендилибар в прошлом году выиграл с Севильей ЛЕ, а сегодня дебютировал во главе Олимпиакоса в более скромном турнире. Греки под занавес домашней встречи с Ференцварошем организовали себе хоть какой-то гандикап.

Айнтрахт за 10 минут смял оборону Униона, но затем расслабился. Бельгийцы сподобились на камбэк 2:2 – все будет решаться во Франкфурте.

Мало интриги в паре Штурм – Слован. Австрийцы разгромили соперника и почти гарантировали себе место в 1/8 финала. Единственным голом за любителей играть с россиянами отметился арендованный из Динамо Жерсон Родригес. Форвард-гуляка оказался за спинами защитников и мастерски реализовал момент.

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