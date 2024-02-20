Нинішній сезон англієць проводить в Хетафе, за який виступає на правах оренди. Туди Грінвуд перебрався після скандалу щодо сексуального насильства. Манчестер Юнайтед не ризикнув повертати у склад гравця з такою репутацією.

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Виступи в Ла Лізі продемонстрували, що форвард не втратив свою майстерність. Тепер у його запрошенні зацікавлені місцеві гранди – мадридський Атлетіко і Барселона. Манчестер Юнайтед буде не проти продати 22-річного футболіста і вже встановив для потенційних покупців цінник на рівні 34 мільйонів фунтів, повідомляє Goal.

До слова, у нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд зіграв у складі Хетафе 24 матчів у всіх турнірах, в яких встиг забити 7 голів та віддати 5 результативних передач.