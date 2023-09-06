Скандал с поцелуем, который возник после празднования победы женской сборной Испании на ЧМ-2023, до сих пор является одной из главных тем в стране.

Женская сборная Испании получила нового тренера – идеология команды будет сохранена

Как сообщает El Partidazo de COPE, Дженни Эрмосо, игрок которую поцеловал Рубиалес, подала официальную жалобу. Она утверждает, что у функционера не было согласия на поцелуй. Девушка дает показания перед прокуратурой Испании. Заявление является необходимым условием для того, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.

Напомним, что Рубиалеса уже отстранила ФИФА от деятельности сроком на 90 дней.

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