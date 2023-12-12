Удар президента Анкарагюджю Фарука Коджі по обличчю судді Халіла Мелера мав серйозні наслідки, інформує Fanatik.

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Арбітра доправили до лікарні, хоча головною проблемою була не гематома під оком, а психологічний стан рефері. "Після такого я не можу продовжувати. Більше не хочу судити" – сказав пригнічений Мелер у розмові з колегами. 37-річний турок мав успішну кар'єру рефері ФІФА, регулярно судив матчі ЛЧ.

Коджу і співучасників нападу затримали прямо на стадіоні, але у 59-річного президента Анкарагюджю різко піднявся тиск. Йому також знадобилась допомога, тому ніч він провів у лікарні. Зранку 12 грудня Коджу та ще 2 підозрюваних таки довезли до поліцейського відділку, де вони надали свідчення щодо інциденту. Наразі вони залишатимуться під вартою.

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