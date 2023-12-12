Удар президента Анкарагюджю Фарука Коджи по лицу судьи Халила Мелера имел серьезные последствия, сообщает Fanatik.

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Арбитра доставили в больницу, хотя главной проблемой была не гематома под глазом, а психологическое состояние рефери. "После такого я не могу продолжать. Больше не хочу судить" – сказал подавленный Меллер в разговоре с коллегами. 37-летний турок имел успешную карьеру рефери ФИФА, регулярно судил матчи ЛЧ.

Коджу и соучастников нападения задержали прямо на стадионе, но у 59-летнего президента Анкарагюджю резко поднялось давление. Ему также понадобилась помощь, поэтому он провел ночь в больнице. Утром 12 декабря Коджу и еще 2 подозреваемых все же довезли в полицейский участок, где они дали показания по поводу инцидента. Пока они будут оставаться под стражей.

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