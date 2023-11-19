Владимир Цоуфал, Якуб Брабец и Ян Кухта исключены из сборной Чехии из-за нарушения режима. В ночь с субботы на воскресенье футболисты пошли в ночной клуб, где пробыли до утра. Не обошлось без употребления алкоголя. Тренерский штаб во главе с Ярославом Шилгавы мгновенно принял решение – игроки уже покинули расположение сборной, говорится в официальном заявлении.

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Все трое вышли в стартовом составе на матч против Польши, завершившийся со счетом 1:1. С Молдовой Цоуфал, Брабец и Кухта, очевидно, уже не сыграют.

Цоуфал, играющий за Вест Хэм, и Брабец (Арис) являются одними из самых опытных чешских футболистов. Среди нынешнего состава они занимают второе и третье места по количеству матчей в составе национальной сборной. Больше сыграл только капитан Томаш Соучек.

Матч Чехия – Молдова состоится 20 ноября. Чтобы выйти на Евро-2024, хозяевам достаточно ничьей, а Молдове нужна только победа.

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