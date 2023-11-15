"Пиво і алкоголь ніколи не куштував": гравець збірної України – про єдину спокусу в Чехії і труднощі з рідною мовою
Захисник ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров розповів про культурні особливості європейських країн, де він виступав.
– Ти провів 5 років у Чехії, це великий період. Напевно, добре знаєш чеську культуру?
– Так. Я щодня розмовляв чеською і трохи, може, навіть не трохи забув українську. Це важко, але зараз намагаюсь спілкуватись українською. Інколи виходить, інколи ні. Коли розмовляю з дівчиною Мариною, то 70% було чеською, 25% українською і 5% англійською. Але вже прогресую.
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– Що такого чеського дуже любиш? Можливо, пиво.
– Ні. Пиво і алкоголь ніколи не куштував. Мені та моїм друзям з Праги дуже подобається клобаса – це такі смажені та трохи жирні сардельки. Дуже смачні. Після матчу можна, але без пива.
– А як з німецькою? Це ж зовсім інша мова.
– З дівчиною в процесі. Вона українка. Ми почали вивчати через якісь аплікації, зараз шукаємо вчителя, – зізнався Таловєров у коментарі ВЗБІРНА.
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