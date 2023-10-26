Мілан змарнував кілька нагод на старті зустрічі, а от ПСЖ на 32-й хвилині був летальним. 17-річний Заїр-Емері з великим спротивом Рейндерса протягнув м'яч і віддав Мбаппе, який ідеально пробив у нижній кут.

ПСЖ розгромив безпорадний Мілан – Піолі переписав історію, але провалив дуель проти Луїса Енріке

По перерві Коло Муані і Кан Ін Лі довели справу до розгрому Мілана – 3:0. "Россонері" стали першою італійською командою, яка не змогла забити у 5 матчах ЛЧ поспіль (серія тягнеться ще з півфіналу минулого сезону). Щоправда, у основі на ПСЖ не було жодного італійця.