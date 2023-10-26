ПСЖ – Мілан – 3:0 – відео голів та огляд матчу з антирекордом неіталійських "россонері"
26 жовтня 11:00 - Читать на русском
ПСЖ розбив Мілан у матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
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Мілан змарнував кілька нагод на старті зустрічі, а от ПСЖ на 32-й хвилині був летальним. 17-річний Заїр-Емері з великим спротивом Рейндерса протягнув м'яч і віддав Мбаппе, який ідеально пробив у нижній кут.
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По перерві Коло Муані і Кан Ін Лі довели справу до розгрому Мілана – 3:0. "Россонері" стали першою італійською командою, яка не змогла забити у 5 матчах ЛЧ поспіль (серія тягнеться ще з півфіналу минулого сезону). Щоправда, у основі на ПСЖ не було жодного італійця.
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