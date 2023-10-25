Про цю гру почали говорити ще кілька тижнів тому, адже між клубами вистачає нетривіальних зв'язків. За ПСЖ виступає Джіджо Доннарумма, якого тепер ненавидить Сан-Сіро, а в Мілані є вихованці парижан (Меньян, Адлі), яким не знайшлося місця в рідному клубі. Однак головна історія стосується Мбаппе. У дитинстві Кіліан був фаном Мілана й не так давно говорив, що в Серії А для нього існує лише ця команда.

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Зараз "россонері" не можуть навіть мріяти про запрошення гравця такого рівня. Доводиться шукати спосіб, як його зупинити. Давіде Калабрія зізнавався, що Тео Ернандес підказав йому рецепт. Втім, Стефано Піолі це не переконало. Фахівець проводив 200-й матч на чолі Мілана й вирішив переписати історію. Уперше в стартовому складі команди на матч єврокубків не з'явилося жодного італійця. Читалася ставка на те, що швидкість Калюлю допоможе проти Мбаппе.

У теорії розрахунок був правильним, але на практиці оборона дала тріщину в іншому місці вже на 4-й хвилині зустрічі. Малік Чау провів другий провальний матч поспіль. З Ювентусом німця вилучили, сьогодні все обмежилося жовтою. У цьому весь Мілан в першому таймі. "Россонері" не встигали за підопічними Луїса Енріке. Усі пожежі гасили в останній момент. Очевидно, що довго так тривати не могло. Новий провал у центрі поля, і Заїр-Емері розігнав атаку для Мбаппе. Кіліан фінтами вклав на газон Томорі й відкрив рахунок.

А от парижани головну зірку суперника закрили наглухо. Рафа Леау лише двічі нагадав, що перебуває на полі. Португалець невлучно пробив із незручної позиції та посадив на жовту картку Хакімі. Водночас це найкращі моменти Мілана, гравці якого в першому таймі не завдали жодного удару в площину воріт Доннарумми.

Як же весело почався другий тайм. Відкритий футбол, зустрічні курси. У такому футболі все вирішує майстерність, а ПСЖ у цьому має величезну перевагу. VAR допоміг гостям, не дозволивши зарахувати гол Дембеле після контратаки. Відразу був шанс зрівняти, але Пулішіч та Жиру не змогли розібратися уже з самотнім голкіпером. Тож замість рівного рахунку Мілан отримав другий гол. Коло Муані добив після того, як Меньян врятував від пострілу Усмана.

Наступного пожвавлення дочекали після низки замін. Леау занадто довго готував удар, дозволивши себе накрити. На протилежному кінці поля в гравців атаки таких проблем не було. Вони розігрували, аж поки хтось не отримував можливість замкнути без спротиву. Так Мбаппе ма оформити дубль, але неймовірний сейв здійснив Меньян. Це лише відтермінували незворотне. Останній цвях у домовину "россонері" забив Кан Лі Ін. Рамуш махнув над м'ячем і відволік увагу, тож корейцю просто залишалося спрямувати м'яч у незахищені ворота. Розгром!

Завдяки цій перемозі ПСЖ закріпився у статусі лідера групи F. У парижан шість залікових пунктів. Далі розташувалися Ньюкасл і дортмундська Борусія, в яких по чотири очки. Мілан впав на останнє місце, за три тури групового етапу Ліги чемпіонів не забивши жодного м'яча.

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