Перший тайм пройшов у атаках Інтера. Спочатку напівмоменти виникали після стандартів, а от по-справжньому гостра нагода виникла після флангової атаки – Хакімі знайшов пасом Еріксена, який влучив у захисників. М'яч відскочив до Лаутаро, який замість точного удару пробив дуже невдало.

Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії, розписавши нічию з Інтером у матчі-відповіді

По перерві Ювентус став активніше користуватись контратаками. Два моменти були в Роналду, однак він спочатку пробив вище воріт, а потім – у Хандановіча при виході віч-на-віч. Кріштіану програв ще одну дуель кіперу "нерадзуррі", тому в підсумку команди так і не відзначились голами.

Таким чином, туринці здобули путівку до фіналу Кубка Італії, оскільки в першому поєдинку Ювентус обіграв Інтер із рахунком 2:1.