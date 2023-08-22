"Керівництво Дніпра-1 ухвалило рішення щодо майбутнього тренера. За інформацією ТаТоТаке, розглядалося три кандидати. Станом на вчора головним фаворитом був інший іспанський фахівець, але через певні обставини повернулися до кандидатури екс-тренера Твенте та Істри – Гонсало Гарсії.

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Підписання контракту ще не відбулося. Але якщо не виникне форс-мажорів – Гарсія очолить команду вже у матчі-відповіді проти Спартака Трнава", – повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, попередній тренер дніпрян Олександр Кучер подав у відставку після поразки від Оболоні. СК Дніпро-1 вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, потім Ліги Європи, і тепер повинен обіграти Спартак Трнава, щоб вийти бодай у груповий етап Ліги конференцій. На внутрішній арені справи також кепські – всього 4 очки у трьох турах і 11 сходинка.

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