"Руководство Днепра-1 приняло решение о будущем тренере. По информации ТаТоТаке, рассматривалось три кандидата. По состоянию на вчера главным фаворитом был другой испанский специалист, но в силу определенных обстоятельств вернулись к кандидатуре экс-тренера Твенте и Истры – Гонсало Гарсии.

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Подписание контракта еще не состоялось. Но если не возникнет форс-мажоров – Гарсия возглавит команду уже в ответном матче против Спартака Трнава", – сообщает ТаТоТаке.

Напомним, предыдущий тренер днепрян Александр Кучер подал в отставку после поражения от Оболони. СК Днепр-1 вылетел из квалификации Лиги чемпионов, затем Лиги Европы и теперь должен обыграть Спартак Трнава, чтобы выйти хотя бы в групповой этап Лиги конференций. На внутренней арене дела также плохи – всего 4 очка в трех турах и 11 строчка.

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