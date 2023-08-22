Уродженець Уругваю Гонсало Гарсія мав шанс опинитися в УПЛ ще на початку літа.

Іспанський фахівець Гонсало Гарсія, яким, за інформацією ЗМІ, предметно цікавиться СК Дніпро-1, міг влітку очолити Зорю, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 39-річний наставник фігурував у шорт-листі Євгена Геллера разом із Ненадом Лалатовічем, Гораном Саблічем та низкою інших тренерів. Однією з головних причин непризначення Гарсії у Зорю називалося питання гарантій безпеки (хоча він свого часу виступав у чемпіонаті Ізраїлю, де мав призвичаїтися до умов постійних повітряних загроз).

Зазначається, що Гарсія не є одноосібним фаворитом для керівництва СК Дніпро-1. У клубі розглядають також декілька інших варіантів. Рішення щодо призначення має бути ухвалено до першого матчу кваліфікації Ліги конференцій проти Спартака Трнава.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 залишився без тренера після матчу 4-го туру чемпіонату України проти Оболоні – безвольна поразка від новачка УПЛ (1:2) змусила Олександра Кучера подати у відставку.

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