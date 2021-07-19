Днепряне все же смогли договориться об еще одной аренду хорватского нападающего.

Марио Чуже, контракт которого принадлежит Динамо Загреб, снова будет выступать за "спортклубовцев", информирует официальный сайт клуба. Арендное соглашение рассчитано на один год.

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22-летний форвард уже защищал цвета днепрян во второй половине кампании 2020/21. В 13-ти матчах Марио записал в свой актив 7 голов и 2 результативных передачи, став лучшим снайпером команды по итогам сезона.

К слову, Чуже снова сможет одеть футболку СК Днепр-1 уже 26 июля – подопечные Йовичевича стартуют в УПЛ поединком против Ворсклы.

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