СК Дніпро-1 напередодні вніс до заявки команди чотирьох новачків, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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Серед них: захисники Роман Вантух (Динамо) та Габріель Бусанелло (Шапекоенсе), які виступатимуть за дніпрян до кінця сезону, вінгер Феліпе Пірес та форвард Марк Гуаль. Вантух гратиме під № 47, Бусанелло – під № 6, Пірес – під № 10 і Гуаль – під № 8. Окрім того, змінився ігровий номер Ігоря Когута – відтепер він знову буде виступати у футболці з написом "25".

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 40 очок. Від лідера чемпіонату – Шахтаря – команда Ігора Йовічевіча відстає на 7 пунктів.

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