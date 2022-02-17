– Легіонери СК Дніпро-1 будуть боротися за перше-друге місце, а вторгнення Росії в Україну почалося у 2014 році. Чому ми повинні якось реагувати на маячню, яка несеться з телевізора? Ми спокійно готуємося до чемпіонату.

У них же почесний президент – командир батальйону Дніпро-1, чого їм переживати? Ви ж знаєте, звідки пішла назва Дніпро-1, ми бздунів в команду не беремо. Не беремо в СК Дніпро-1 тих, у кого відсутні чоловічі яйця. Всі наші іноземці як грають за СК Дніпро-1, так і встануть за Україну, якщо буде потрібно.

– Ді Франко сказав, що клуб не дозволяє йому давати коментарі стосовно можливого вторгнення. Тільки йому не дозволяєте чи всім гравцям?

– А що буде вам коментувати Франсіско Ді Франко, який займається футболом? Він в курсі наших внутрішньополітичних проблем? Ні. Він є гравцем, виконує контракт. І буде грати скільки треба, скільки передбачено контрактом.

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Кожен повинен коментувати те, в чому він розуміється. Запитайте в українських футболістів, як вони до цього ставляться. Їм можна коментувати. СК Дніпро-1 розпочне грати в футбол згідно з розкладом і графіком чемпіонату. Крапка.

Ви живете штампами, що вам пропонує російська педерація, зборище пе******ів. Для чого ви ведетеся на це? В Маріуполі є футбол? Є. Ізраїль вже 50 років у війні. Поки ми будемо вестися на закиди російської педерації, поки в нас є такий східний сусід, який називає себе чи то РРФСР, чи то Радянський Союз, ми можемо очікувати провокації кожен день.

Війна йде з 2014 року, вона не припинялася. Вона йде по телевізору, вона йде в окопі, вона йде скрізь. Наскільки ми готові до неї? Я вам надам статистику. Росіяни розраховували, що після цього вкиду на Сході зникнуть туалетний папір, гречка, цукор, сіль. А знаєте, що зникло на Сході і по всій лінії зіткнення? Патрони і дешева зброя в мисливських крамницях. Патронів зараз не купиш.

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Кого ми боїмося? Нехай лізуть, ми будемо ними земельку нашу удобрювати. Це дуже корисно, урожаї будуть гарні. Ми чекаємо москалів, нехай йдуть. Ми не браття.

У 2014 році батальйон Дніпро-1 з автоматами пішов на російські танки. У 2022 році футбольний клуб Дніпро-1 буде грати в футбол, а батальйон Дніпро-1 піде пекти російських солдатів в танках. Тільки вже не з автоматами, а з "Джавелінами".

Готуємо флешмоб: за російський танк, за металолом – у два рази більше, ніж звичайна ціна. Уявіть собі, що буде, коли оголосимо про це. Наш народ почне з території Росії притягувати танки. Разом з мокшами. Ви ж знаєте, ми такі, – заявив Береза у коментарі Tribuna.

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