СК Днепр-1 накануне внес в заявку команды четырех новичков, сообщает официальный сайт днепрян.

"Мы бздунов не берем – все иностранцы СК Днепр-1 встанут за Украину, если потребуется": Береза сделал смелое заявление

Среди них: защитники Роман Вантух (Динамо) и Габриэль Бусанелло (Шапекоэнсе), которые будут выступать за днепрян до конца сезона, вингер Фелипе Пирес и форвард Марк Гуаль. Вантух будет играть под № 47, Бусанелло – под № 6, Пирес – под № 10 и Гуаль – под № 8. Кроме того, сменился игровой номер Игоря Когута – теперь он снова будет выступать в футболке с надписью "25".

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на 3 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 40 очков. От лидера чемпионата – Шахтера – команда Игора Йовичевича отстает на 7 пунктов.

Грусть и радость СК Днепр-1, таинственность визави Ворсклы, голевая встреча Руха и Металлиста 1925: спарринги клубов УПЛ