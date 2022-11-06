СК Днепр-1 предложил Шахтеру провести очную игру в словацком Кошице, сообщает журналист Пётр Слонка.

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Поединок между этими командами запланирован на 19 ноября в рамках 14-го тура УПЛ. Сейчас днепряне опережают "горняков" на 5 пунктов, но сыграли на один матч больше. Решение по месту проведения игры зависит от Шахтера, несколько недель назад категорически отказавшегося переносить встречу с Динамо (она состоялась на Арене-Львов).

Напомним, именно в Кошице СК Днепр-1 проводил свои матчи Лиги конференций. Большинство легионеров клуба не хотят ехать в Украину дальше Ужгорода, чем создают серьезные кадровые проблемы для Александра Кучера в УПЛ.

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