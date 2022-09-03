Трабзонспор припинив переговори щодо Довбика з СК Дніпро-1, повідомляє Sport.ua.

На Довбика залишився єдиний покупець – претендент може побити трансферний рекорд клубу

Чемпіон Туреччини, який після закриття трансферних вікон у більшості чемпіонатів Європи залишався єдиним претендентом на форварда, вирішив відмовитись від ідеї підписання українця. "Бордово-сині" зосередяться на інших варіантах і, наразі, не мають наміру повертатися до трансферу Артема. Раніше повідомлялось, що аби заявити футболіста на єврокубки, перехід необхідно було здійснити до вечора 2 вересня.

За інформацією ЗМІ, Трабзонспор пропонував за Довбика 10 мільйонів євро плюс 20% від подальшого продажу гравця. СК Дніпро-1 хотів отримати не менше 12 мільйонів – "спортклубівці" володіють лише 50% прав на гравця.

Нагадаємо, контракт Довбика з дніпрянами чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"