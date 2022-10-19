Статистичний портал Belgian Football Stats проаналізував виступи першої десятки європейських футбольних ліг. Фахівці враховували останні 10 матчів у всіх турнірах.

Матчі СК Дніпро-1 та Ворскли перервані через повітряну тривогу

Лідером став Наполі з 10 перемогами, другим йде Генк, третім – Арсенал, четвертим – Реал, а замикає п'ятірку СК Дніпро-1, який набрав 25 з 30 можливих очок. Стільки пунктів ще мають Уніон Сент-Жилуаз та Реал Сосьєдад. З 24 пунктами в активі залетіли у десятку Ренн, Бенфіка, ПСЖ та Аталанта.

Варто зауважити, що до уваги брались поєдинки, зіграні до 18 жовтня. Відповідно, зустріч СК Дніпро-1 та Інгульця не брали до уваги.

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