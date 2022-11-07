СК Дніпро-1 намагається продовжити контракт зі своїм форвардом Артемом Довбиком, повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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Клуб зробив пропозицію футболісту збірної України, а його представники прийняли її. Умови нової угоди невідомі.

Нагадаємо, Довбик перейшов у СК Дніпро-1 з Мітьюлланда у серпні 2020 року за 450 тисяч євро – половина прав на гравця залишилась за данським клубом. У поточному сезоні 25-річний нападник провів за "спортклубівців" 18 матчів, в яких забив 11 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з дніпрянами чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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