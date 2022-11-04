Нападник СК Дніпро-1 опинився серед найкращих футболістів за підсумками групового етапу третього за силою євротурніру.

Артем Довбик посів 6 позицію у рейтингу найкращих гравців Ліги конференцій 2022/23 за версією Sofa Score. Нападник СК Дніпро-1 і збірної України, який із 5-ма голами є найкращим бомбардиром турніру, завершив груповий етап із середньою оцінкою 7.57.

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Найкращим поєдинком 25-річного Довбика став виїзний матч проти Аполлона у другому турі Ліги конференцій. Тоді Артем оформив дубль і отримав оцінку 9.4 – це другий результат за весь груповий турнір.

Очолив рейтинг найкращих футболістів Ліги конференцій іспанець Алехандро Баена, який виступає за Вільяреал. Другим іде Майкл Антоніо з Вест Хема, топ-3 замкнув Валентін Роберж із Аполлона.

Свого суперника у раунді плей-офф Ліги конференцій СК Дніпро-1, який фінішував другим у групі, дізнається у понеділок, 7 листопада.

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