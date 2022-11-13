СК Дніпро-1 та Ворскла розписали результативну нічию у матчі 13 туру УПЛ (1:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Команда Олександра Кучера володіла розкішною серією перед звітним туром. "Спортклубівці" очолювали турнірну таблицю УПЛ з абсолютно феноменальними показниками, втративши очки лише одного разу. Після нічиєї з Інгульцем у 8-му турі (2:2) СК Дніпро-1 виграв 4 матчі поспіль. Отже, щодо фаворита зустрічі особливих ілюзій не виникало. Тим паче Ворскла напередодні поступилась Кривбасу. Та й взагалі у поточному сезоні підопічні Скрипника не хапають зірок з неба, виконуючи роль середняка чемпіонату.

Суперники розпочали досить жваво. У господарів на перших хвилинах був небезпечний простріл від Кравця, на який не відгукнувся жоден з партнерів. Натомість Довбик ледь не створив шедевр. Форвард збірної України міг відзначитися ударом п'ятою – захисник виніс м'яча із лінії воріт.

На 20-й хвилині Артем втратив ще один розкішний момент. Після передачі з флангу найкращий снайпер УПЛ впритул розстрілював Різника, але голкіпер Ворскли парирував сферу. Та все ж гості заслужено вийшли вперед після кількох змарнованих нагод. Довбик пробив з кута штрафного майданчика, а Піхальнок заніс м'яча у сітку на дальній стійці.

Той же Довбик згодом, прийнявши елегантний черпачок від партнера, протаранив Зайкова та з лінії воротарського влупив у поперечку. Різник перед перервою був змушений ще кілька разів демонструвати свою майстерність. Зокрема, Дмитро виручив після підступного рикошету в епізоді з прострілом Амаша. Загалом у першому таймі Ворскла навіть більше контролювала сферу (52% – 48%), проте підопічні Кучера гостріше атакували.

По перерві картина суттєво не змінилася. Полтавці намагалися контролювати сферу, однак Різнику довелося знову рятувати. Спочатку Дмитро відреагував на удар Назаренка, а Танчик промахнувся на добиванні. Ворскла організувала щось більш-менш небезпечне лише на 60-й, коли Олійник не поцілив у дальній кут.

Команда Скрипника доволі несподівано зрівняла рахунок завдяки стандарту. Одразу кілька позиційних помилок і непереконлива гра кіпера призвели до гола Кравця, якого залишили без опіки перед воротами. Довбик щось емоційно пояснював Валефу, який застив на лінії замість того, щоб вийти на перехоплення.

Після пропущеного м'яча дніпряни довго не могли отямитися. Ба більше, на 83-й Валеф парирував удар Степанюка з гострого кута. Той же Степанюк затягнув з ударом і дозволив себе обікрасти вже у штрафному номінальних гостей. А на останній хвилині основного часу бразильський кіпер приміряв костюм супергероя, врятувавши СК Дніпро-1 від поразки. Полтавці провели блискучу атаку, якій лише забракло влучності. Олійник п'ятою відправив у прорив Пердуту, а той покотив під удар партнеру з лінії штрафного – Валеф дістав сферу у лівому від себе куті. Піхальонок на четвертій компенсованій хвилині влучив у стійку. Божевільна кінцівка!

У підсумку СК Дніпро-1 набирає 32 очки і залишається на вершині. Ворскла продовжує посідати 9 сходинку (15 балів).