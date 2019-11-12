СК Дніпро-1 та Зоря зіграють товариський матч під час перерви в УПЛ

СК Дніпро-1 прийме Зорю на Дніпро-Арені / фото з відкритих джерел

Під час перерви в УПЛ, пов'язаної з іграми національних збірних, СК Дніпро-1 та луганська Зоря проведуть товариський матч.

Гра відбудеться в неділю, 17-го листопада на Дніпро-Арені, початок – о 14:00, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1. Трибуни будуть закриті для уболівальників, але трансляцію гри можна буде переглянути на сайті дніпровського клубу.

Михайленко поскаржився на невдалу комплектацію СК Дніпро-1

Нагадаємо, що команди нещодавно зіграли в УПЛ – підопічні Скрипника розгромили команду Михайленка з рахунком 4:1.

Наразі СК Дніпро-1 посідає дев'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а Зоря – друге.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм