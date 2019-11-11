Михайленко поскаржився на невдалу комплектацію СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко відзначив кадрові проблеми, які не дозволяють його команді показувати кращі результати.

"Перед чемпіонатом ми думали, що будемо конкурувати. Зараз бачимо, що це дуже важко. З цим складом ми даємо максимум. Не у всіх матчах, в яких поступилися, це було по грі. По грі ми були на рівні.

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Команда була укомплектована добре для Першої ліги. Для УПЛ формування нашої команди не оптимальне. 70% гравців або старші за 30 років, або молодші 21-го. Так команди не формуються, якщо ставлять перед собою значні завдання. Це неправильна комплектація.

Плани в міжсезоння були одні, а фактично вийшла зовсім інша ситуація. До того ж, є хлопці, які пройшли з нами Другу і Першу лігу. Було б нечесно їх прибирати. Що з цього вийде – підсумуємо після останнього матчу. Але поки ми важко набираємо очки", – розповів Михайленко у коментарі ПроФутбол.

Після 14 турів УПЛ СК Дніпро-1 посідає дев'яту сходинку УПЛ, маючи в своєму активі 12 очок.

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