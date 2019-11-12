СК Днепр-1 и Заря сыграют товарищеский матч во время перерыва в УПЛ

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Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?
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Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и СербииСборная Украины — 11 нояб 1387
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