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СК Днепр-1 и Заря сыграют товарищеский матч во время перерыва в УПЛ

09:53 22 Читати українською
СК Днепр-1 и Заря сыграют товарищеский матч во время перерыва в УПЛ
СК Днепр-1 примет Зарю на Днепр-Арене / фото из открытых источников

Во время перерыва на игры национальных сборных СК Днепр-1 и луганская Заря проведут товарищеский матч.

Игра состоится в воскресенье, 17-го ноября на Днепр-Арене, начало – в 14:00, сообщает официальный сайт СК Днепр-1. Трибуны будут закрыты для болельщиков, но трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте днепровского клуба.

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Напомним, что команды недавно сыграли в УПЛ – подопечные Скрипника разгромили команду Михайленко со счетом 4:1.

Сейчас СК Днепр-1 занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а Заря – второе.

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