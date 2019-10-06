СК Дніпро-1 – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ, Коноплянка, Додо та Бондар виходять з перших хвилин

СК Дніпро-1 приймає на власному полі донецький Шахтар в рамках 10-го туру УПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч СК Дніпро-1 – Шахтар стартує о 14:00 за київським часом. "Гірники" після 9 турів чемпіонату не втратили жодного очка та захопили впевнене лідерство – 7 пунктів гандикапу перед виїздом у Дніпро. Господарі розташувалися в середині турнірної таблиці. У складі СК Дніпро-1 є представники Динамо – Супряга (грає зі старту) та Булеца (розпочинає в запасі).
Відеотрансляцію гри можна буде переглянути в цій новині на "Футбол 24".
СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ
Стартові склади
СК Дніпро-1: Юрчук – Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Когут, Кравченко – Чичиков, Вакулко, Назаренко – Супряга.
Запасні: Кліщук, Шаповал, Гуйє, Батагов, Коркішко, Булеца, Куліш.
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс.
Запасні: Шевченко, Хочолава, Антоніо, Тете, Коваленко, Соломон, Дентінью.
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