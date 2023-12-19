Як повідомлялось раніше, СК Дніпро-1 має певні фінансові труднощі і планує залатати діру в бюджеті шляхом продажу когось зі своїх лідерів. Одним з тих, з ким клуб готовий попрощатись за розумну ціну, є Олександр Піхальонок.

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За інформацією Sport.ua, дніпряни планують отримати за 26-річного хавбека 3-4 мільйони євро. Зазначається, що у контракті Піхальонка прописана клаусула у розмірі 4,5 млн євро, однак вона чинна лише для українських команд. Зі закордонними клубами СК Дніпро-1 готовий сідати за стіл переговорів, якщо сума стартуватиме від 3-х млн євро з подальшими бонусами або відсотком від перепродажу.

Нагадаємо, раніше про інтерес до Олександра заявляло Полісся, але для Буткевича і Ко клаусула гравця завелика. Зрештою, сам Піхальонок та його родина не зацікавлені у переїзді в Житомир – пріоритетом для півзахисника є європейські чемпіонати.

До слова, Піхальонок перейшов в СК Дніпро-1 з Шахтаря у липні 2021 року за 700 тисяч євро. Його контракт з дніпрянами чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він у 23 матчах забив 4 голи і віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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