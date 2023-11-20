Деякі українські журналісти розповідають про складну фінансову ситуацію в СК Дніпро-1, що може спричинити розпродаж у зимове трансферне вікно.

Полісся хоче переманити лідера СК Дніпро-1 – журналіст повідомив про фінансові проблеми у віце-чемпіона УПЛ

Проте Михайло Співаковський повідомив позитивні новини зі стану Дніпра-1 щодо подальшого фінансування клубу, запевнивши, що керівництво дніпровців не планує розпродажу та хоче боротися за найвищі місця в УПЛ.

"Важка ситуація нікуди не поділася. За моєю інформацією, Михайло трохи поспішив. Є якісь сигнали, що ситуація стабілізується, і ми матимемо якесь зрозуміле майбутнє. Але це не можна назвати фактом. Місяць тому я давав на це 20%, зараз можу дати 50%.

Тенденція до покращення є, у мене ця інформація з'явилася до матчу із Шахтарем (3:1). Але треба ще почекати, думаю, що раніше за середину грудня чи нового року конкретної інформації не буде", – заявляє ведучий YouTube-каналу Причал.

Підопічні Юрія Максимова очолюють турнірну таблицю чемпіонату, маючи в своєму активі 30 пунктів після 14 зіграних матчів.

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