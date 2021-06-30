Після подвигу Артема Довбика у матчі зі Швецією (2:1) попит на нападника може зрости.

Керівництво СК Дніпро-1 може відпустити Артема Довбика, якщо отримає пропозицію від 5 млн євро, повідомив редактор сайту FCDnipro.com Олександр Скляр для Youtube-каналу "Причал".

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Ця сума може зрости, адже вже кілька європейських клубів проявляють інтерес до 24-річного форварда збірної України. Серед претендентів на Артема є бельгійський Гент, який бачить у нападнику дніпрян достойну заміну для Романа Яремчука.

Нагадаємо, Довбик голом вивів команду Шевченка у чвертьфінал Євро-2020.

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