Днепряне продолжают очищать свои ряды во время летнего межсезонья.

Контракты Александра Сафронова, Заури Махарадзе, Дугласа и Лукаса Тейлора с СК Днепр-1 завершили действие. Клуб уже попрощался с ними на официальном сайте.

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Кое-кто уже имеет варианты варианты продолжения карьеры. В частности, Тейлора длительное время связывали с Шахтером, Дуглас практически договорился с новым клубом – финалиста Лиги Европы 2014/15 хочет пригласить турецкий Гиресунспор.

Ушел из команды и Богдан Сарнавский – он отправился в Кривбасс. Коллектив из Кривого Рога подписал голкипера на правах аренды.

Напомним, прошлый сезон СК Днепр-1 завершил на 7 строчке, набрав 30 зачетных баллов.

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