"Останнім часом про суддів говорять більше, ніж про сам футбол. У понеділок нас чекає важкий матч з серйозним суперником. Хочеться, щоб вболівальники побачили та насолодились саме футболом. Чесним з об'єктивним суддівством.

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На жаль, на матчі знову не буде системи VAR. Це погано. У ЗМІ можуть зараз згадати, що Олексій Деревінський працював на нашій грі проти Олександрії, коли суперник забив гол з офсайду. Але то скоріше була помилка бокового, ніж головного арбітра. Тому не варто на цьому загострювати увагу.

Я хочу сказати про інше. Вдруге за останні два тижні нашим гравцям телефонують невідомі люди і пропонують грати нечесно. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря, а тепер – перед СК Дніпро-1. Пропонують футболістам гроші за поразку. Ми розуміємо, що це не представники клубів. Судячи з усього, це люди, які заробляють на ставках чи щось таке. Ми не знаємо хто вони, але такі реалії сучасного футболу", – цитує Шарана прес-служба "лисів".

Нагадаємо, матч між Минаєм і СК Дніпро-1 відбудеться 15 травня, початок зустрічі о 13:00. Після 25-ти турів закарпатці у турнірній таблиці УПЛ йдуть з 26-ма очками дванадцятими. Лідирує у чемпіонаті Шахтар, у СК Дніпро-1 на два бали менше.

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