СК Дніпро-1 підписав контракт з Коркішком

Новачок УПЛ продовжує підсилювати склад напередодні старту нового сезону.

Футбольний агент Іван Піроженко повідомив, що український вінгер Дмитро Коркішко продовжить кар'єру в СК Дніпро-1.

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Дніпряни уклали з 29-річним хавбеком однорічний контракт. За інформацією Transfermarkt, з 1 липня футболіст є вільним агентом.

У минулому сезоні Коркішко забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу в 31 матчі за Хатайспор, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.

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До слова, Коркішко, який є вихованцем київського Динамо, раніше грав за Гіресунспор, Чорноморець, Полтаву, Мінськ, Арсенал-Київ і Динамо-2.