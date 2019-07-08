СК Дніпро-1 підписав канадського форварда

Канадський нападник Араміс Кузин став гравцем СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання форварда Араміса Кузина. Контракт розрахований на 1 рік.

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Раніше канадський футболіст виступав у складі київської Оболоні-Бровар, яка за підсумками сезону 2018/19 не змогла пробитись в УПЛ. За "пивоварів" він відіграв 20 матчів у Першій лізі, у яких забив 3 голи.

Першим канадцем в історії українського елітного дивізіону став Мілан Божич, який у 2005 році приєднався до луцької Волині. За "хрестоносців" він зіграв лише 2 поєдинки.

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