СК Днепр-1 подписал контракт с Коркишко

Новичок УПЛ продолжает усиливать состав накануне старта нового сезона.

Футбольный агент Иван Пироженко сообщил, что украинский вингер Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в СК Днепр-1.

Десна подписала Кузыка

Днепряне заключили с 29-летним хавбеком однолетний контракт. По информации Transfermarkt, с 1 июля футболист является свободным агентом.

В прошлом сезоне Коркишко забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за Хатайспор, который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

СК Днепр-1 подписал канадского форварда

К слову, Коркишко, который является воспитанником киевского Динамо, ранее играл за Гиресунспор, Черноморец, Полтаву, Минск, Арсенал-Киев и Динамо-2.