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СК Днепр-1 подписал контракт с Коркишко

17:40 125 Читати українською
СК Днепр-1 подписал контракт с Коркишко
Дмитрий Коркишко / СК Днепр-1

Новичок УПЛ продолжает усиливать состав накануне старта нового сезона.

Футбольный агент Иван Пироженко сообщил, что украинский вингер Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в СК Днепр-1.

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Днепряне заключили с 29-летним хавбеком однолетний контракт. По информации Transfermarkt, с 1 июля футболист является свободным агентом.

В прошлом сезоне Коркишко забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за Хатайспор, который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

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К слову, Коркишко, который является воспитанником киевского Динамо, ранее играл за Гиресунспор, Черноморец, Полтаву, Минск, Арсенал-Киев и Динамо-2.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко Дмитрий Коркишко
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