Десна підписала Кузика

Чернігівський клуб підсилився хавбеком Орестом Кузиком.

Десна на офіційному сайті оголосила про підписання контракту з 24-річним гравцем.

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Кузик пройшов із "сіверянами" повноцінні збори і навіть зміг відзначитися голом в одному зі спарингів. Цього виявилось достатньо, щоб керівництво Десни запропонувало хавбеку угоду терміном на один рік.

Останнім клубом вихованця Динамо був СК Дніпро-1, якому Кузик допоміг вийти до УПЛ (11 матчів, 4 голи).

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