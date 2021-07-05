Дніпровський клуб продовжує підсилювати воротарську лінію перед стартом нового сезону. Черговим новачком став Євген Паст.

Один із колишніх лідерів Десни продовжить кар'єру і складі СК Дніпро-1. Євген Паст підписав контракт на два роки, повідомляє прес-служба клубу.

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У минулому сезоні вихованець одеського футболу відіграв за команду з Чернігова 21 матч в рамках УПЛ. Пропустив 24 голи та сім разів залишав свої ворота "сухими".

До слова, СК Дніпро-1 за сьогоднішній день непогано підсилив воротарську позицію. Раніше клуб підписав контракт з румуном Валентіном Кожокару. Відтак, Ігор Йовічевіч отримав солідну заміну Богдану Сарнавському, який перебрався у Кривбас.

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