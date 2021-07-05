СК Днепр-1 подписал второго голкипера за день
Днепровский клуб продолжает усиливать вратарскую линию перед стартом нового сезона. Очередным новичком стал Евгений Паст.
Один из бывших лидеров Десны продолжит карьеру и составе СК Днепр-1. Евгений Паст подписал контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.
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В прошлом сезоне воспитанник одесского футбола сыграл за команду из Чернигова 21 матч в рамках УПЛ. Пропустил 24 гола и семь раз оставлял свои ворота "сухими".
К слову, СК Днепр-1 за сегодняшний день хорошо усилил вратарскую позицию. Ранее клуб подписал контракт с румыном Валентином Кожокару. Поэтому, Йовичевич получил солидную замену Богдану Сарнавскому, который перебрался в Кривбасс.
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