Один из бывших лидеров Десны продолжит карьеру и составе СК Днепр-1. Евгений Паст подписал контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.

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В прошлом сезоне воспитанник одесского футбола сыграл за команду из Чернигова 21 матч в рамках УПЛ. Пропустил 24 гола и семь раз оставлял свои ворота "сухими".

К слову, СК Днепр-1 за сегодняшний день хорошо усилил вратарскую позицию. Ранее клуб подписал контракт с румыном Валентином Кожокару. Поэтому, Йовичевич получил солидную замену Богдану Сарнавскому, который перебрался в Кривбасс.

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