Гравцем СК Дніпро-1 став румунський голкіпер Валентін Кожокару, який поставив свій підпис під контрактом на два сезони, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто зауважити, що Кожокару свого часу намагався закріпитися в італійських клубах, але ні за Кротоне, ні за Фрозіноне так і не зіграв жодного матчу. Така ж доля спіткала його у кіпрському Аполлоні.

Минулий сезон 25-річний голкіпер провів у Фарулі, за який зіграв 32 матчі, 13 разів зберігши власні ворота "сухими". Окрім того, Валінтіна викликали у збірні Румунії, але за головну команду він так і не дебютував.

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