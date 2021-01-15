СК Дніпро-1 оприлюднив список суперників для зимових спарингів
СК Дніпро-1 визначився з опонентами для міжсезонних товариських матчів.
Команда Ігора Йовічевіча планує провести 7 спарингів під час зимових зборів.
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21 січня – Спартак (Сербія)
25 січня – Чукарічкі (Сербія)
26 січня – Сілекс (Північна Македонія)
3 лютого – Будучность (Чорногорія)
3 лютого – суперник ще не визначився
7 лютого – Зета (Чорногорія)
7 лютого – Локомотив (Грузія)
Нагадаємо, після першої частини сезону СК Дніпро-1 посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи в активі дві перемоги, дві нічиї і дев'ять поразок.
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